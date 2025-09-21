元プロ野球選手で野球解説者の片岡篤史氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で17日に公開された動画に出演。高校時代に天才だと思った選手を明かした。片岡篤史氏=BS10提供○立浪和義氏は「バッティングも守備も抜群」「高校時代、天才だと思った選手」を聞かれ、片岡氏が名前を挙げたのは、PL学園の同級生である立浪和義氏。野村弘樹氏も「僕も同じですね」と共感し、「小学生時代からすごいと思ってました」と打ち明ける