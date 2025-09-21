◆ベルリン・マラソン（２１日）ドイツでベルリンマラソンが２１日行われ、男子は赤崎暁（九電工）が２時間６分１５秒の２位、日本人選手トップでゴールした。日本人２番手は２時間７分３５秒の全体５位で浦野雄平（富士通）。２８年ロサンゼルス五輪マラソン日本代表選出では新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、２７年秋