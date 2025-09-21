◆ウエスタン・リーグくふうハヤテ３―３オリックス（２１日・浜松球場）くふうハヤテはオリックスと３―３で引き分け、４試合ぶりの勝利はならなかった。それでも平尾柊翔外野手（２２）が同点打を含む３安打２打点の活躍を見せた。２―３の９回２死一、二塁では、右前に同点打を放った。連敗阻止の一打。一塁コーチャーの深谷亮司コーチと力強くタッチを交わした。「打った瞬間、よっしゃーと思いました」と笑顔で振り返っ