◆大相撲秋場所８日目（２１日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭４枚目・平戸海（境川）を押し出し、７勝目を挙げた。過去４勝２敗の相手に立ち後れ、左上手を取られたが、左でおっつけながら、圧力をかけて前に出て勝った。前日は館内をどよめかせた。西前頭３枚目・豪ノ山（武隈）の突進をものともせず、わずか３秒足らずで、土俵下に吹き飛ばした。「いい相撲。左手がちゃんと前に出ていた。左が一番大事」