◆秋季高校野球富山県大会▽準決勝富山商４―３氷見（２１日・富山市民）富山商はノーシードから勝ち上がり、４―３で氷見に逆転勝利して決勝進出を果たした。５回まで２点ビハインドの展開だったが、６回には５安打で一挙に４得点で逆転に成功。５回途中から登板した最速１４７キロ右腕・藤岡大翔（２年）が、４回２／３を５安打、１失点と力投し、リードを守り切った。９回は２死二、三塁のピンチも迎えたが、遊ゴロに抑え