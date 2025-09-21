メ～テレ（名古屋テレビ） 親子の防災をテーマに活動する愛知県の市民団体が防災の絵本を作り、読み聞かせの会を開きました。 絵本を作ったのは、知立市を拠点に子育て中の女性たちが防災活動を行う市民団体、「防災ママかきつばた」です。 親子向けの防災絵本「ちきゅうくんのくしゃみ」は、地震は人がくしゃみをするのと同じように自然なことだということを、子どもたちに知ってもらおうと作られました。