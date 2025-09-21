YABUNONAKA−ヤブノナカ−この記事の画像を見る読むのには体力がいる。もちろん悪い意味ではない。ギリギリ耐えられる負荷のかかった筋トレを終えた時、感じるのは疲労感だけじゃないはずだ。『YABUNONAKA−ヤブノナカ−』（金原ひとみ/文藝春秋）は、そんな感覚を与えてくれる。引用----自分にとっての下等生物を抹殺できるボタンがあったら、きっと自分は迷いなく押すだろう。----登場人物の一人、長岡友梨奈は、「そうすれ