元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（５６）が２０日、テレビ大阪で放送された「大阪おっさんぽ」に出演。家族について語った。超進学校である大阪府立北野高校の同級生と結婚し、三男四女の子だくさんパパである橋下。妻の両親との関係について「大学の頃から妻と一緒に（いるんで）…。特にお父さんは反対されるじゃないですか」と苦笑い。いまだに妻の実家に行く時は緊張することを明かした。ＭＣのメッセンジャ