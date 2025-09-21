俳優・吉永小百合（８０）主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（来月３１日公開）がスペインで開催された「第７３回サン・セバスティアン国際映画祭」の特別上映会で現地時間２０日、世界初披露された。吉永演じる女性でエベレスト世界初登頂に成功した登山家の息子役を務めた俳優・若葉竜也（３６）や阪本順治監督（６６）らが見守る中、満席の会場からは笑い声が起きるなど大盛況。終了後には拍手とスタンディングオ