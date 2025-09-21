脚本家の三谷幸喜氏（64）が21日、都内で行われた、フジテレビ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜後10・00、10月1日スタート）の第1話完成披露試写会に出席した。1984年、渋谷にある架空の街、八分坂（はっぷんざか）を舞台にした青春群像劇で三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波ら豪華キャストが顔を揃えた。民放