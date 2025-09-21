「大相撲秋場所・８日目」（２１日、両国国技館）連日有名人の観戦が続く秋場所。この日はかつて鬼嫁キャラで人気を呼んだ美人タレントが観戦。中継に映り込み、反響を呼んだ。存在感のある黒のコーデで熱戦を見守っていたのは、タレント、モデルのカイヤ。自身のインスタグラムのストーリーでも観戦している様子を投稿していた。ＳＮＳなどでは「カイヤがいる」、「一瞬で分かったｗカイヤさんおるやん」、「まさかのカイ