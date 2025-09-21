21日の昼前、岡山市の瀬戸内海で水上バイクに乗っていた20代の女性2人が海に転落する事故があり、1人が死亡しました。21日正午前、岡山市東区の宝伝海岸沖の瀬戸内海で、3人が乗った水上バイクから20代の女性2人が海に転落しました。このうち1人が心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、午後2時過ぎに死亡が確認されました。もう1人も病院に運ばれましたが、自力で歩ける状態だということです。水上バイクには3人が乗っていて、運