任期満了に伴う岡山市長選挙が告示され、現職と新人のあわせて4人が立候補しました。 【写真を見る】【岡山市長選挙】現職と新人のあわせて4人が立候補各候補の第一声 岡山市長選挙に立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で、現職の大森雅夫氏、新人で元東京都・武蔵野市議会議員の向谷千鳥氏、新人で元岡山県警警察官の神粼政人氏、新人で元岡山市議会議長の浦上雅彦氏の4人です。 （大森雅夫候補）「スポー