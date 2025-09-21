5年生以下の少年少女による8人制のサッカー大会が倉敷市で行われました。 【写真を見る】カスケホーム杯サッカー大会5年生以下の少年少女による8人制約150人がピッチで熱い戦い【岡山】 倉敷市の作陽グリーンスクエアで行われた大会は、スポーツを通じて子どもたちの未来を応援したいと、住宅リフォームなどを手がけるカスケグループが2016年から開催しています。今年は倉敷市と