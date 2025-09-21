祖父江はスピーチでもファンを沸かせた(C)産経新聞社それぞれの形で万感の思いを伝えた。中日は9月20日のヤクルト戦で3-0と勝利。チームは前日に4位以下が確定。CS進出はならなかったが、リスタートの1勝だ。この日は祖父江大輔と岡田俊哉の引退試合だった。2人とも長年ドラゴンズを支えてきた投手で、マウンド、そしてセレモニーで最後の勇姿を見せてくれた。【動画】ボスラーは来日初アーチもバンテリンだった、記念アーチ