劇場アニメ『ひゃくえむ。』が9月19日より劇場公開されます。原作となるのは『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した魚豊（うおと）の連載デビュー作です。結論から申し上げれば、尖った特徴を持ちながらも親しみやすいスポーツ映画として、幅広い年代層に大いに推薦できる作品でした！スクリーンで映えるアニメ描写も圧巻で、100m走に真剣に挑む姿勢と作品に込められた熱量は、まさに「世