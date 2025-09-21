J1リーグ第30節 浦和レッズ0（0-1）1鹿島アントラーズ19:04キックオフ埼玉スタジアム２００２ 入場者数 53,301人試合データリンクはこちら優勝の可能性を残すために、絶対的に勝利が必要な浦和と、2016年以来のリーグ優勝に向けて、ライバルの息の根を止めたい鹿島。強豪同士の力の籠った一戦は、監督采配に一日の長を見せた鹿島に軍配が上がった。この試合唯一の得点となった鈴木優磨のゴール（14分）は、浦和守備ラインの不安