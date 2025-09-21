高齢者宅に侵入し、金品などを盗もうとしたとして、１６歳の少年３人を逮捕しました。住居侵入・窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、兵庫県加古川市内に住む１６歳の少年３人です。警察によりますと、３人は９月２１日午前３時３５分ごろから約１０分間に、加古川市寺家町の７０代女性が住む住宅に侵入し、金品を窃盗しようとした疑いが持たれています。事件の数分前に、同じ寺家町内で別の住宅に侵入する出来事があり、警察