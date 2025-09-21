自民党総裁選に出馬する小泉農相は２１日、さいたま市で記者団に、首相に就任した場合の衆院解散・総選挙について「現時点ですぐに解散するという状況にはない」と述べ、就任直後の早期解散に否定的な考えを示した。「自民の内輪もめの中で国会を開けず、政策の遅れを招いている」と指摘し、「求められるのは更なる政治空白より政策を形にすることだ」と強調した。また、小泉氏は千葉県船橋市での視察後、記者団から、派閥の政