30代で2度のがんを経験し、子宮全摘をした原千晶さん。「子どものいない人生」を受け入れられるのに10年という歳月が掛かったそうですが、「あのひと事にどれだけ救われたかわからない」（全4回中の4回） 【写真】婦人科がんの患者会「よつばの会」を立ち上げ、啓蒙活動に取り組む原さんの近影 ほか（全11枚） 「子どものいない人生」に生きる道を失ったけれど がんの啓蒙活動を積極的に行っている原さん ─