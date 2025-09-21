お笑いタレントのひょうろく（38）が21日、都内でフジテレビ系「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（10月1日開始、毎週水曜午後10時）第1話完成披露試写会に登壇した。本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。三谷が同局系連ドラを手がけるのは25年ぶり。バラエティー番組をはじめ、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」への出演でも話題に