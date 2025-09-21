タレント中川翔子（40）が21日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、同日公式サイトなどで年内をもってコールドスリープ（活動休止）に入ることを発表した3人組テクノポップユニットPerfumeとのショットを披露した。中川は「Perfumeさん3人でずっと美しくかわいくかっこよく時代を引っ張ってきたすごすぎる!ずっと応援します!」と思いをつづり、3人との写真を投稿した。さらに「かしゆかちゃんだいすき!」