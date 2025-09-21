三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の「3大メガバンク」の採用大学に変化が起きている。元メガバンク行員で、学歴研究家の伊藤滉一郎さんは「このうち三菱UFJ銀行の新卒採用数は、10年で約5分の1にまで減少した。私立文系卒を中心に大量採用された『ソルジャー営業マン』は、絶滅危惧種になりつつある」という――。写真提供＝日刊工業新聞／共同通信イメージズメガバンク3社（三菱UFJ・三井住友・みずほ）の看板、ロゴ。＝202