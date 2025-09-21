マーベラス２１日の新木場大会で、暁千華（１９）が地元・石川で挑戦するＡＡＡＷシングル王座戦への意気込みを語った。暁はデビュー１年目にして凱旋記念大会（１０月１９日・石川）で、王者・彩羽匠との一騎打ちが決定している。この日は青木いつ希と組んで川畑梨瑚＆永島千佳世と激突した。大先輩相手に持ち味の負けん気で対抗した暁は、川畑のキック攻撃の連続にボディプレス、押さえこみで対抗。大熱戦は２０分引き分け