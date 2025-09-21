「明治安田Ｊリーグウォーキングｉｎ福井運動公園」が２１日に開催され、元サッカー日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が参加した。武田氏は約３キロにわたって参加者とともにウォーキングを行って汗を流した。イベント終了後には、参加者たちと一人ひとり記念撮影も行って親睦を深めていた。武田氏は「２日前には藤吉信次監督率いる福井ユナイテッドの練習見学にも行きました。読売時代のサッカー仲間の頑張り、福井の皆さんの笑