元読売ジャイアンツ投手の父チョ・ソンミンさん、国民的女優の母チェ・ジンシルさんを幼少期に失った女性インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、IVEのチャン・ウォニョンへのあふれるファン心を示した。【写真】「脚なっっが！」ウォニョンの“異次元すぎる体型”チェ・ジュニは9月20日、自身のSNSにチャン・ウォニョンを「称賛」する文とともに1枚の写真を掲載した。チェ・ジュニは「ウォニョン、愛している」とし、「宇宙はあなた