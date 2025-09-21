◆秋季高校野球東京都大会▽１次予選代表決定戦淑徳６―２雪谷（２１日・東大和高グラウンド）昨秋の都４強の淑徳が、都立の実力校・雪谷に逆転勝ちし、秋は２年連続２度目の都大会本大会出場を決めた。前チームから主砲の３番・岩橋和志（２年）が４回２死一、三塁で、最速１４３キロ右腕・松岡史穏（２年）から勝ち越しの右前打を放つと、６回に左越え二塁打、８回には右前適時打と３安打２打点。先発左腕としては１回２／