◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）巨人の田中将大投手が日米通算２００勝をかけて先発のマウンドに立つも、５回１／３、８１球を投げて、５安打５失点で４敗目を喫した。味方に２点の援護をもらって初回のマウンドに立った田中将だったが、２死から３番・上林に右翼席へソロを被弾。さらに、２回には１死一塁から８番・石伊に左翼席へ逆転の２ランを浴びた。３、４、５回はそれぞれ３者凡