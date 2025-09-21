◆大相撲秋場所８日目（２１日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭３枚目・豪ノ山（武隈）を押し出し、勝ち越し。単独トップを守った。横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭４枚目・平戸海（境川）を押し出し、７勝目を挙げた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、小結・高安（田子ノ浦）に下手投げで敗れ、３敗となった。関脇・霧島（音羽山）は、西前頭４枚目・若元春（荒汐）に寄り切られ、４連勝の後、４連敗。大関