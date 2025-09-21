２０日、気象観測所で風速計、雨量計、百葉箱などの仕組みを学ぶ親子連れ。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山9月21日】中国福建省武夷山市で20日、親子向けの気象学習イベントが開かれ、多くの参加者が集まった。市の婦女連合会と気象局が実施する女性ボランティア活動の一環で、参加者は気象局職員の案内の下、観測所を訪れて風速計、雨量計、百葉箱などの仕組みや気象データ収集の仕事について教わった。職員が