アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官は20日、動画共有アプリ「TikTok」のアメリカでの事業について、7人の取締役のうち6人をアメリカ人が占めることになると話しました。中国系の動画共有アプリ「TikTok」をめぐっては、トランプ大統領がアメリカ国内での事業についてはアメリカ企業などに売却するよう求めていて、19日に行った習近平国家主席との会談でも「進展があった」としています。こうした中、ホワイトハウスのレビッ