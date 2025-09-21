◇MLB ドジャース7-5ジャイアンツ(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がジャイアンツ戦に1番指名打者で出場。6回には53号ソロを放ち、昨季のキャリアハイまであと1本としました。1点リードの6回、右腕ジョエル・ペゲーロ投手の160キロをとらえ、左中間スタンドへ。直近5試合で4本目のアーチで、ナ・リーグ本塁打数単独トップだったフィリーズのカイル・シュワバー選手に並びました。試合は7-5で逆転勝利