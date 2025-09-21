英国で活躍するジョッキー、トム・マーカンド（27）が今秋、4年連続となるJRA短期免許で来日し、日本で騎乗することが分かった。関係者によると期間は11月8日から12月28日まで。マーカンドはJRA通算57勝。ともに3年連続で来日していた妻ホリー・ドイル（28）は11月5日〜12月23日の期間で香港での短期免許を取得しており、今年は来日しない公算が大きい。