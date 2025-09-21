「大相撲秋場所・８日目」（２１日、両国国技館）横綱豊昇龍は豪ノ山を押し出し、初日から無傷の８連勝を飾った。単独首位で中日を折り返した。横綱大の里は平戸海を盤石の形で押し出して、１敗を守った。大関琴桜は高安に下手投げで敗れ、連敗で３敗目を喫した。正代は宇良との１敗対決を制した。隆の勝も１敗を守った。◇７日目までの上位成績８勝０敗豊昇龍７勝１敗大の里、隆の勝、正代