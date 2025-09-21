½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê25¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ê10·î1Æü³«»Ï¡¢Ëè½µ¿åÍË¸á¸å10»þ¡ËÂè1ÏÃ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÉÍÊÕ¤Ï½ÂÃ«¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤àÈ¬Ê¬¡Ê¤Ï¤Ã¤×¤ó¡Ë¿À¼Ò¤ÎÖà½÷¡Ê¤ß¤³¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£80Ç¯Âå¤È¤¤¤¦»þÂåÀßÄê¤Ë¤Ï¸½Âå¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£