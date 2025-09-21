明治安田J2リーグ、モンテディオ山形は、20日アウェーでベガルタ仙台と対戦し、3対1で敗れました。前半39分に氣田のゴールで先制しましたが、その後失点を重ねて逆転負けです。モンテディオ山形の通算成績は10勝5分15敗で順位は15位です。