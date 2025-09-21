秋晴れのもと山形市で21日、手作業での稲刈りが行われました。刈り取りが行われたのは、山形日産自動車が毎年栽培している「日産元氣米」です。このプロジェクトは、社員同士の交流を深め、手作業でものづくりを行うことの難しさを学ぶために、3年前から行っています。 【写真を見る】「難しいです 新米なんで」秋晴れの下 手作業で稲刈り（山形） きょうは山形市七浦で収穫時期を迎えた「はえぬき」を20人ほどの社員が、手作業