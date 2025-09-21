◆ソフトバンク1―2オリックス（21日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが接戦を落とし2連敗を喫した。打線は9回に1点を返したが、及ばなかった。有原航平は8回2失点で9敗目を喫した。優勝マジック7で足踏みとなった。周東佑京が11試合ぶりに欠場した。試合前のフリー打撃中、打った瞬間にバットが手から離れ、右腰付近を押さえながら打撃ゲージを出た。打撃練習を途中で取りやめ、トレーナーに付き添われ、顔をしかめな