＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック最終日◇21日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞昨年3月に現役復帰した2013年の賞金女王・森田理香子は2バーディ・4ボギーの「74」とスコアを落とし、トータル2オーバーで今季初戦を終えた。インから出て、トータル1アンダーで迎えた16番パー3から3連続ボギー。「疲れました。最後は足が棒になった」と“ブービー”の55位に苦笑いを浮かべた。【