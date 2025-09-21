＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック最終日◇21日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞6月の「ヨネックスレディス」で初優勝したプロ2年目の高野愛姫が、この日ベストの「66」をマークして3位に食い込んだ。前半のアウトで3つ伸ばし、後半も11番パー3でバーディを奪い、2メートルを沈めた14番パー4からは2連続バーディ。一時は首位にも並んだ。【写真】飛ばし屋の暑さ対策「ヨネックス