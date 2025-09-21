滋賀県近江八幡市では、約１０００人の市民らが好きな楽器をそれぞれ持ち寄り、曲を演奏するユニークなコンサートが開かれました。近江八幡市の文化会館には、県内外から約１０００人の音楽愛好家らが集まりました。参加者はフルート・ハーモニカ・ギターなど、４４種類の楽器を持ち寄りました。音楽経験を問わず、異なる楽器の生み出す豊かな響きを感じてほしいと、ギター講師の小山清さんが企画し、演奏の指揮をとりました