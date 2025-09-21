２１日午前、大阪府豊中市のマンションで火事があり、住人の５０代の男性１人が死亡しました。午前９時半過ぎ、豊中市庄内栄町の４階建てのマンションで「窓から炎が見える」と付近の住民から消防に通報がありました。警察によりますと、火は約２０分後に消し止められましたが、３階の部屋の一部が焼けたということです。この火事で住人の５７歳の男性が心肺停止の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。▼京