◇パ・リーグ日本ハム７―２ロッテ（2025年9月21日エスコンＦ）日本ハムは2連勝。首位ソフトバンクに再び2・5ゲーム差と接近した。残り8試合。以下、新庄剛志監督（53）との主なやりとり。――救援陣が無失点リレー。「今後あんまコメントないですよ。もうとにかく勝って勝って勝ちまくって。誰が活躍しようが誰がミスしようが関係なしに全員でチームひとつになって勝っていくだけなんで。まだまだチャンスあるか