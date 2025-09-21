■全国の22日（月）の天気日本付近は、秋の空気を持つ移動性高気圧に広く覆われる見込みです。朝晩は雲の出る所がありますが、日中は広い範囲で穏やかに晴れるでしょう。湿度も下がり、洗濯物もよく乾きそうです。沖縄では、台風18号の影響で波が高くなるでしょう。先島諸島は大しけとなり、風が強く吹きそうです。高波に警戒するとともに、強風や急な強い雨に注意が必要です。最低気温は21日より低く、西日本でも寝苦しさが解消す