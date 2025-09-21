歌手和田アキ子（75）が21日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。今年いっぱいで活動休止する女性3人組ユニットPerfumeの「コールドスリープ」との独特の表現にリアクションした。番組冒頭で、21日に発表されたPerfumeのオフィシャルサイトでの「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」との文言を紹介。メッセージの最後に「パワーアップしてカムバックしたい」と復帰を前提とした活動