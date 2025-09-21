フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00〜)の主題歌が、YOASOBIが書き下ろした「劇上」に決まった。YOASOBIが連続ドラマへ楽曲提供するのは初めて。YOASOBI21日、都内の映画館で行われた脚本の三谷幸喜氏、主演の菅田将暉らキャスト陣が登壇する完成披露試写会イベントで、突然、スクリーンにYOASOBIの2人がビデオメッセージで登場。主題歌を手がけることを発表