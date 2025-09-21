きょう9月21日は国連が定めた「国際平和デー」です。鹿児島市の神社では、県出身の書家や高校生が筆をとり、平和を願うメッセージを書きました。 このイベントは、和プロジェクトTAISHIが、9月21日の「国際平和デー」にあわせて全国の神社などで毎年開いています。 このうち、鹿児島市の護国神社では21日、県出身の書家・松田禮延さんや上野裕琴さん、そして樟南高校書道部の生徒が平和へのメッセージを