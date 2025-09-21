鹿児島県の阿久根市では、今月から恒例の「阿久根伊勢えび祭り」が開催されています。日曜日の21日、飲食店では県内外の客が旬の味を楽しんでいました。 さばいたばかりのイセエビの刺身に、イセエビが1匹丸ごと入ったみそ汁。 「阿久根伊勢えび祭り」は、漁の解禁にあわせて毎年開かれていて、阿久根市内10の飲食店で刺身やみそ汁など自慢のイセエビ料理を提供しています。 このうち、「ドライブイン潮騒」では21日、大きいも