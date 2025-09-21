◆イースタン・リーグ巨人２―３日本ハム（２１日・Ｇタウン）巨人のマレク・フルプ外野手、が左手有鉤（ゆうこう）骨骨折後、初安打を放ち回復ぶりを示した。「５番・ＤＨ」で先発出場。２回１死でカウント１―１から、日本ハムの先発左腕・山本晃の投じた高めの１４０キロ直球を右前へはじき返し、実戦では７月９日の同・西武戦（カーミニーク）以来のＨランプ。「まだ少し感覚は戻っていない。徐々に打席を積み重ねて、強