◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）巨人の泉口友汰内野手がチーム単独トップとなる今季８度目の猛打賞をマークした。初回無死一、二塁では岡本の先制適時二塁打につなげる右前安打をマーク。５回２死の第３打席では中前安打、８回先頭の第４打席は右前安打を放ったが、「負けているので。勝ちたかったなと思います」と唇をかんだ。１日空け、２３日にマツダスタジアムで行われる広島戦に臨